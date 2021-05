Bezorger bekent drugsgebruik voorafgaande aan fataal ongeluk

De 31-jarige Kiril P. uit Bulgarije, die ervan wordt verdacht dat hij onder invloed van verdovende middelen een fataal verkeersongeval bij Velsen-Zuid veroorzaakte, bekent dat hij op zijn eerste werkdagen als bezorger van een supermarktketen harddrugs gebruikte. Op de dag van het dodelijke ongeluk, zijn tweede werkdag als boodschappenbezorger, had hij ’s nachts heroïne en in de vroege ochtend cocaïne gebruikt. Dit bekende P. donderdag tijdens zijn strafzaak in de rechtbank in Haarlem.