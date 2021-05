Bank of England vertraagt opkoopbeleid tegen coronacrisis

De Bank of England gaat het tempo van zijn stimuleringsbeleid verlagen. De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk verwacht dat de economie dit jaar weer tot het niveau van voor de coronacrisis groeit, dus vinden beleidsmakers in Londen het tijd om wekelijks minder staatsobligaties op te kopen. De hoofdeconoom van de centrale bank pleitte er zelfs voor om de omvang van het stimuleringspakket te verlagen, staat in notulen van de beleidsvergadering.