De Europese Commissie mocht in 2013 het gebruik van drie bestrijdingsmiddelen inperken die schadelijk zijn voor bijen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bevestigd nadat een lagere rechter een paar jaar terug al tot dezelfde conclusie kwam. Tegen die eerdere beslissing had het Duitse chemieconcern Bayer beroep aangetekend, maar dat is nu verworpen.