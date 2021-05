‘Liechtensteinse prins schiet grootste beer van Europa dood’

Een neef van de Liechtensteinse vorst Hans-Adam II zou in Roemenië op berenjacht zijn geweest en de grootste in Europa levende bruine beer hebben afgeschoten. De krant Liechtensteiner Vaterland bericht dat de jager, prins Emanuel, volgens verscheidene media en een Roemeense milieuorganisatie een speciale vergunning heeft bemachtigd om een zeldzame bruine beer af te schieten. Het Roemeense ministerie van Milieu heeft een onderzoek gelast. Net als elders is de zeldzame berensoort beschermd in het land en is het niet toegestaan erop te jagen.