Lenzen- en brillenconcern EssilorLuxottica heeft in het eerste kwartaal van 2021 de weg naar herstel gevonden. Het moederbedrijf van merken als Oakley, Varilux en Ray-Ban had begin 2020 nog veel last van lockdowns die de verspreiding van het coronavirus moesten tegengaan. Maar inmiddels ligt de omzet weer dicht bij het niveau van voor de pandemie.