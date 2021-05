Beleggers schikken met NIBC over berichtgeving overname zakenbank

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) schikt met NIBC over de berichtgeving rond de overname van die Haagse zakenbank. Volgens de beleggersorganisatie had NIBC vorig jaar eerder moeten melden dat de Amerikaanse investeerder Blackstone mogelijk een bod op de bank wilde uitbrengen. Omdat NIBC die melding niet deed zouden beleggers schade hebben geleden. Want als beleggers op de hoogte waren geweest van de informatie, dan hadden zij hun aandelen waarschijnlijk niet of tegen een hogere prijs verkocht.