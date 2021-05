De winkelverkopen in de eurozone hebben ook in maart herstel getoond. Daarmee zet de stijgende trend van een maand eerder door, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Met name non-foodwinkels wisten de verkopen op te voeren. Daarnaast werden door winkelbedrijven ook iets meer levensmiddelen verkocht. De verkoop van brandstoffen voor auto’s daalde op maandbasis.