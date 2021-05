Het aantal hypotheken dat met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten is afgelopen kwartaal met een vijfde gestegen. Volgens NHG had de stijging te maken met de aangepaste regeling rond de overdrachtsbelasting, waardoor huizenkopers hun aankoop uitstelden tot na de jaarwisseling. Huizenkopers onder de 35 jaar hoeven sinds dat moment geen overdrachtsbelasting te betalen.