Terwijl de kwestie van raciale rechtvaardigheid in de Verenigde Staten steeds meer verdeeldheid veroorzaakt, vindt tachtig procent van de christenen in Amerika dat de kerk hierin het goede voorbeeld in moet geven door alle rassen welkom te heten. Dat blijkt uit een onderzoek van het christelijk onderzoeksplatform Barna Group in Amerika in samenwerking met het Racial Justice and Unity Center. De studie richt zich op diversiteit in de kerk.