Op het Damrak gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de kwartaalberichten van Air France-KLM en ING. Ook staalproducent ArcelorMittal en bouwbedrijf BAM gaven een update over de stand van zaken. Buiten het Damrak kwamen grote Europese concerns als Société Générale, Volkswagen, Henkel en UniCredit met cijfers. Verder wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag naar buiten komt.