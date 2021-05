De gedeeltelijke heropening van middelbare scholen heeft nog weinig effect op het aantal telefoontjes dat binnenkomt bij De Kindertelefoon. „Er is enerzijds sprake van opluchting, maar er zijn ook grotere zorgen over leerachterstanden. Al met al zitten we nog steeds op een ongekend hoog aantal zware gesprekken per dag”, zegt directeur Roline de Wilde.