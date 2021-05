Kunstenaars steunen elkaar met verkopen via virtueel platform

Een groep Rotterdamse kunstenaars opent donderdag het virtuele platform Kunstambassade, waar aspirant-kunstkopers een digitaal kijkje in ateliers kunnen nemen en ook een fysiek atelierbezoek kunnen afspreken. De club wil „de drempel tussen kunstliefhebbers en kunstenaars wegnemen en zo de verkoop van kunst stimuleren”. Van de opbrengst uit eventuele verkopen gaat telkens 20 procent naar een solidariteitsfonds voor collega’s. De gemeente Rotterdam is enthousiast en is al met een bijdrage over de brug gekomen.