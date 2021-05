ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Het financiële concern merkte in met name Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten en slaagde erin om meer inkomsten uit commissies binnen te halen. Volgens topman Steven van Rijswijk lukte het ING ook goed om de financiële hulp vanuit het economisch steunprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) om te zetten in leningen voor klanten.