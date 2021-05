Bij luchtvaartmaatschappij KLM is de blik inmiddels gericht op het herstel van de crisis. Daarmee is de maatschappij volgens topman Pieter Elbers inmiddels een fase verder waar de aandacht vorig jaar louter lag op overleven. Bij stap drie van het crisisherstel gaat de aandacht ook weer naar de verdere toekomst. Zo ver is het nu nog niet.