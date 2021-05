World Animal Protection wil dat de overheid voorkomt dat acht dolfijnen uit het Dolfinarium Harderwijk naar China gaan. Het Dolfinarium kondigde aan dat de dieren verhuizen naar een Chinees attractiepark, zodat er meer ruimte is voor de andere dieren in Harderwijk. De dierenbeschermingsorganisatie vreest dat er met de dolfijnen in China wordt gefokt of dat ze worden ingezet voor dieronwaardig entertainment.