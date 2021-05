Het onbemande prototype Marsraket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van woensdag op donderdag succesvol geland na een testvlucht. Tot nu toe lukte het maar niet om de raket veilig te laten landen of die in één stuk te houden na de landing, maar het prototype ‘SN15’ landde veilig en ontplofte niet.