In het centrum van Veendam (Groningen) heeft woensdagavond laat een grote uitslaande brand gewoed in vier bovenwoningen aan de Kerkstraat. De vier bewoners waren op tijd buiten en niemand raakte gewond, laat de veiligheidsregio Groningen weten. De appartementen zijn door de schade onbewoonbaar geworden, zegt een woordvoerder. Stichting Salvage is ingeschakeld om onderdak te regelen en de schade af te handelen.