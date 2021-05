Het aantal leegstaande winkelpanden stijgt, maar toch werd in 2020 een stuk meer geld geïnvesteerd in nieuwe winkels dan het jaar daarvoor. Dat staat in een rapport van ABN AMRO. Vanwege de coronapandemie, de gedwongen winkelsluitingen en de toenemende mate waarin mensen online winkelen worden winkelpanden steeds minder waard.