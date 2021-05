Nederlaag bij Brits hooggerechtshof kost Uber honderden miljoenen

Het oordeel van Britse rechters dat taxichauffeurs van Uber werknemers zijn kost het technologieconcern in het eerste kwartaal 600 miljoen dollar. Een groep chauffeurs die in het verleden via de app ritten in het Verenigd Koninkrijk uitvoerde, heeft volgens de hoogste rechtbank van het land nog recht op minimumloon en vakantiegeld. Om claims van chauffeurs uit het verleden af te wikkelen verwacht Uber daarom een fikse schadepost.