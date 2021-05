Cruisebedrijven durven weer Europese reizen aan te bieden

Cruiserederijen durven het weer aan om in Europese wateren vakanties aan te bieden. Holland America Line heeft van Griekse autoriteiten toestemming gekregen om vanaf 15 augustus cruises aan te bieden met het startpunt in havenstad Piraeus. De dochteronderneming van ’s werelds grootste cruisebedrijf, Carnival Cruise Lines, is daarmee de recentste rederij waar toeristen dit jaar terechtkunnen voor pleziervaarten door de Middellandse Zee.