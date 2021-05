Het Zweedse investeringsfonds EQT beloofde samen met het Amerikaanse Stonepeak nog eens 4 miljard euro in de infrastructuur van KPN te steken na een overname van het Nederlandse telecomconcern. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De twee partijen zouden dit in april hebben voorgelegd in een gesprek met KPN-topman Joost Farwerck.