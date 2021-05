De Europese divisie van staalconcern Tata Steel, waar ook het hoogovencomplex in IJmuiden onder valt, heeft in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar herstel getoond van de coronacrisis. In de drie maanden tot en met maart leverde Tata Steel Europa 17 procent meer staal af dan in het voorgaande kwartaal, meldt het Indiase moederbedrijf bij zijn jaar- en kwartaalcijfers.