Hiddema: bevrijdingsdagposter van FVD ‘niet smaakvol en stom’

De door velen gewraakte bevrijdingsdagposter van Forum voor Democratie is niet goed gevallen bij Theo Hiddema, die sinds kort in de Eerste Kamer zit voor de partij. Op radiozender BNR zei Hiddema dat hij de poster „niet smaakvol” vindt en ook „stom, heel stom.” Hij is niet van plan om hieraan gevolgen te verbinden voor zijn inzet voor de partij van oprichter Thierry Baudet, zei hij. Wel zegt hij dat ze als fractie in de senaat een signaal moeten afgeven naar de fractie in de Tweede Kamer „dat we dit niet pikken, want het straalt ook op ons af”.