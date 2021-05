De beslissing om van 5 mei een jaarlijks terugkerende vrije dag te maken is uiteindelijk aan werkgevers en werknemers. Bij cao-overleg moeten zij de knoop doorhakken of ze in hun sector alle werknemers vrijaf willen geven op Bevrijdingsdag. Dat laten werkgeversorganisaties VN-NCW en MKB-Nederland weten in een reactie op minister-president Mark Rutte.