In Canada kunnen binnenkort ook kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het land heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Canada is het eerste land dat een coronavaccin goedkeurt voor kinderen. Het Pfizer-vaccin is net zo veilig voor tieners als voor volwassenen, zei de Canadese gezondheidsbestuurder Supriya Sharma.