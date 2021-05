Moederland, het eerste deel van een tweedelige ‘biografische schets’ van koningin Máxima, staat voor het eerst in de top 10 van de Bestseller 60. Het boek van Marcia Luyten, dat handelt over de Argentijnse levensfase van de koningin, neemt de tiende plaats in. Vorige week stond het boek nog op de negentiende plaats.