Uitvaartorganisatie DELA neemt toch branchegenoot Yarden over. Vorig jaar blies DELA een overname nog af omdat er onzekerheid was over de financiële verplichting die Yarden had aan honderdduizenden polishouders. In de tussentijd werd Yarden door de rechter en klachteninstituut Kifid in het gelijk gesteld. Ook staakte de Consumentenbond de voorbereidingen voor een rechtszaak.