AEX toont stevig herstel onder aanvoering van Signify en ASML

De Amsterdamse AEX-index liet woensdag een stevig herstel zien onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify en chipmachinemaker ASML. Signify ging vooruit dankzij een adviesverhoging en koopjesjagers pikten de chipaandelen weer op na de zware verliezen een dag eerder. Ook vielen de handelsberichten van DSM, Wolters Kluwer, OCI en TKH Group in de smaak bij beleggers. Een sterker dan verwachte toename van de activiteit in de dienstensector van de eurozone in april zorgde eveneens voor optimisme.