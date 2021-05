Speciaalchemiebedrijf DSM heeft in het eerste kwartaal geprofiteerd van een sterker dan verwachte vraag naar vezels en andere producten die door zijn materialentak worden gemaakt. Dat onderdeel, dat vorig jaar tijdens de coronacrisis veel last had van onder meer de teruggang in de auto-industrie, zag de hoeveelheid verkochte producten met een vijfde stijgen terwijl de voedingsmiddelentak zoals verwacht gestaag doorgroeide.