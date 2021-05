Bij café ’t Haantje aan de Bierens de Haanweg in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.10 uur een ontploffing geweest. De politie houdt rekening met een vuurwerkbom. De explosie veroorzaakte volgens een politiewoordvoerder forse schade, ramen en de toegangsdeur van de kroeg raakten beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.