De leider van de linkse Spaanse politieke partij Podemos Pablo Iglesias heeft dinsdagavond laat zijn vertrek uit de politiek aangekondigd, nadat de regionale verkiezingen in Madrid werden gewonnen door de rechts-conservatieve partij Partido Popular (PP). Iglesias gaf in maart zijn post als vicepremier in de Spaanse regering op om mee te doen aan de verkiezingen in Madrid.