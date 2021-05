De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een stevig verlies de handel uitgegaan. Met name techaandelen drukten de leidende index op Beursplein 5 in het rood. Naast zorgen over chiptekorten die de productie van allerhande apparaten en voertuigen raken, zorgden ook de oplopende rentes ervoor dat techaandelen in de uitverkoop gingen. Shell was een van de schaarse stijgers in de AEX.