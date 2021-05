Het Omtzigtdebat op 1 april had weinig grappigs in zich. De spanning was te snijden en Nederland leek op een historisch moment af te stevenen: de val van Rutte. Het draagvlak voor de minister-president brokkelde in de loop van de dag steeds verder af. Het debat sleepte voort en ontnam me een fors deel van m’n nachtrust. Tot het historische moment van stemmen. Rutte bleef aan, maar er was sprake van een vertrouwensbreuk.