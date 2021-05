Aanvankelijk mikte Ferrari erop om uiterlijk voor het einde van 2022 een aangepast bedrijfsresultaat van 1,8 miljard euro. Dat is de winst voor aftrek van belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen. Maar die belofte kan Ferrari wegens de pandemie niet meer waarmaken dus schuift dit winstdoel een jaar op, verklaarde voorzitter en interim-topman John Elkann in een toelichting op de resultaten in het eerste kwartaal.