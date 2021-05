Tussen vorige week maandag en zondag hebben 410.855 mensen een coronatest laten doen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 16 procent minder dan de week ervoor. Vooral jongeren lieten zich minder testen. Van al die tests was 11,7 procent positief, tegen 10,6 procent in de week ervoor.