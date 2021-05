In maart en april was de gemiddelde patiënt met Covid-19 op een verpleegafdeling van een ziekenhuis ruim 63 jaar. In januari en februari was dit nog ruim 68 jaar. Op de intensive cares is een minder grote verschuiving te zien. De gemiddelde ic-patiënt met het virus was bijna 63 jaar in de eerste twee maanden van het jaar. In maart en april was dit gemiddeld tegen de 62 jaar.