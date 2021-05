Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, „ook wanneer je niet in de gelegenheid bent om een monument te bezoeken”, aldus het comité. Mensen kunnen zelf bepalen bij welk monument ze een bloem willen leggen en er is keuze uit drie verschillende soorten; een rode gerbera, een witte roos of een blauwe iris. Ook is het mogelijk een persoonlijke boodschap achter te laten.