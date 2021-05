Op een grijze maandagochtend maak ik in Middelharnis kennis met mestrijder Kees Timmers (45). Bang om besmet te raken ben ik niet, anders moet ik niet in de cabine stappen van zijn zwarte Scania V8. Kees slaapt onder, de verslaggever in het bovenste bed. De schuiftrailer is geladen met kippenmest. Dat is te ruiken in de cabine.