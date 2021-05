Opperrabbijn Jacobs: Stop stigmatisering ultraorthodoxen

Jacobs ergert zich aan de wijze waarop er over orthodoxe Joden wordt gesproken, zegt hij desgevraagd. „Er zijn inderdaad orthodoxe Joden die principieel niet het leger ingaan en die zich keren tegen de overheid. Maar er zijn ook Joden die zeker niet orthodox zijn en ook het leger niet in willen en het ook oneens zijn met de overheid. Nu wordt gesuggereerd dat de bezoekers van het feest extreme chassidische Joden zijn en leden van een sekte. Dat slaat nergens op. Het is het typische vooroordeel van de journalist.”