Verdachte datalek GGD onder voorwaarden op vrije voeten

Z. verscheen dinsdag op een tussentijdse zitting in de zaak. Met hem staat de 23-jarige Amin L. uit Alblasserdam terecht. Hij kwam al eerder vrij. Beiden werkten vanuit huis voor een callcenter van de GGD en hadden daarom toegang tot het systeem. De twee verdachten kennen elkaar niet. Na hun aanhouding in januari, toen het datalek aan het licht was gekomen, zijn in het onderzoek nog vijf anderen aangehouden voor soortgelijke verdenkingen.