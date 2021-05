De naam D-Reizen is weer terug in de failliete boedel van de reisorganisatie. De directeuren hadden die naam in een bedrijfje geplaatst dat buiten de failliete groep viel, maar na vragen van curatoren is dit weer teruggedraaid. Dat melden de curatoren in een voortgangsverslag over het faillissement. Mogelijk hebben de eigenaren illegaal gehandeld, dat onderzoeken de curatoren nog.