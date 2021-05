Het vliegveld Tegel vlakbij het centrum van Berlijn is met ingang van woensdag definitief geen luchthaven meer. De functies worden overgenomen door de nieuwe luchthaven Berlin-Brandenburg. De deelstaat, gemeente, projectontwikkelaars en bouw staan te trappelen om in deze al een half jaar in onbruik zijnde ruimte een moderne duurzame wijk en een bedrijvenpark neer te zetten.