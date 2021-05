De Amsterdamse AEX-index liet dinsdag weinig beweging zien, ondanks stevige koerswinsten van olieproducent Shell en staalmaker ArcelorMittal. Ook de chipsector stond in de belangstelling na de resultaten van de Duitse chipfabrikant Infineon en zijn Oostenrijkse concurrent AMS. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend in afwachting van verdere signalen over het economische herstel van de coronacrisis.