Maker van elektromagnetische componenten Kendrion heeft nog geen last van het wereldwijde chiptekort, maar houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. Ook andere materialen leveren mogelijk problemen op, zoals sommige staalsoorten en plastics. De vraag van klanten naar Kendrions producten is wel goed en het bedrijf voorziet verder herstel in de tweede jaarhelft, na de eerdere dip door de coronacrisis.