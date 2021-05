Hongkongse beurs toont licht herstel op rustige handelsdag

De aandelenbeurs in Hongkong toonde dinsdag wat herstel na de stevige verliesbeurt een dag eerder. De hoop op een sterk herstel van de coronacrisis nu veel belangrijke economieën weer openen na de lockdowns, leidde tot enig optimisme. Beleggers deden het verder rustig aan vanwege de lange vakantieperiode in Japan en China. De belangrijke financiële markten in Tokio en Shanghai gaan donderdag pas weer open. Ook in Thailand hadden beleggers nog een vrije dag.