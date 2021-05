Maaltijdboxenbezorger HelloFresh heeft in de eerste drie maanden van dit jaar twee miljoen extra klanten weten te trekken. Daarmee maken wereldwijd nu 7,3 miljoen mensen gebruik van een maaltijdbox van het bedrijf. Het van oorsprong Duitse bedrijf had nog altijd profijt van mensen die door de coronapandemie niet naar de supermarkt willen of thuiszitten door lockdowns.