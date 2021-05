Techbedrijven waren maandag wat minder in trek op de Amerikaanse beurzen. Onder meer maker van elektrische auto’s Tesla moest het ontgelden na berichten over verdere vertraging bij de bouw van zijn fabriek in de buurt van Berlijn. Verder ging de aandacht uit naar de chipsector, zoals wel vaker de laatste tijd. Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders gaat waarschijnlijk nog een paar jaar aanhouden, denkt Pat Gelsinger, de baas van chipfabrikant Intel.