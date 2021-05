KPN was maandag de grote verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het telecomconcern wees twee overnamevoorstellen van buitenlandse investeerders af zonder onderhandelingen te voeren met de potentiële kopers. Voor beleggers die speculeerden dat er wellicht een voor hen lucratieve overname van KPN in de maak was, betekende dat een teleurstelling.