Een onafhankelijk bureau gaat onderzoek doen naar de gedeeltelijke instorting van een pand aan de Nieuwendijk, in de binnenstad van Amsterdam. Dat zegt Lucas Janbroers, teammanager van het stadsdeel Centrum bij de gemeente. Hij verwacht eind van de week al wat meer duidelijkheid over de omvang van het herstelwerk. De werkzaamheden in en rond het pand zijn uit voorzorg stilgelegd.