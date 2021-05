De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert kerkenraden in gesprek te gaan over recente ontwikkelingen rond vaccinatie. „Mensen wel of niet toelaten op basis van een test- of vaccinatiebewijs lijkt niet goed te passen bij de essentie van kerk-zijn.” Een van de mogelijkheden is het beleggen van extra kerkdiensten voor mensen die „logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn.”